Nauka w trybie hybrydowym. Uczniowie cieszą się z powrotu do szkoły. To widać. Odwiedziliśmy podstawówkę w Czeladzi

Przypomnijmy jeszcze, że pierwszej kolejności, 4 maja, do szkoły wróciły dzieci z klas 1-3 w trybie stacjonarnych. 15 maja był powrót do szkół klasy 4-8 i uczniów liceum oraz pozostałych szkół ponadpodstawowych. Tu nauka prowadzona jest w trybie hybrydowym. Dopiero po 29 maja wszyscy uczniowie wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym.

W szkole znowu rozbrzmiały dzwonki! W poniedziałek, 17 maja, do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi powrócili uczniowie. W Polsce przywrócona została możliwość nauki hybrydowej. Po lockdownie i lekcjach jedynie w trybie zdalnym, był to częściowy powrót do normalności. W klasach, do których powróciła młodzież, zrobiła się gwarnie i radośnie. Odwiedziliśmy czeladzką SP nr 2 w czwarty dzień powrotu nauki w szkole, by sprawdzić jak wygląda edukacja hybrydowa w praktyce. Zobaczmy...

- Obecnie uczniowie ósmych klas są w szkole codziennie, by dobrze się przygotować do egzaminy ósmoklasisty. Ponadto podzieliliśmy zajęcia w szkole na klasy. W poniedziałki w szkole są klasy "a", we wtorki klasy "b" i "d", a w środy klasy "c" (klasy 4-8), a od czwartku cykl się powtarza - tłumaczy Marta Świderek, dyrektorka SP nr 2 w Czeladzi.

- Nauka hybrydowa to nic innego, jak system mieszany. W praktyce oznacza to, że co najmniej 50 proc. uczniów powinno odbywać naukę w szkole, a drugie 50 proc. ma lekcje online. W SP nr 2 w Czeladzi zorganizowaliśmy zajęcia według harmonogramu dla całych klas - wyjaśnia Marta Świderek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi oraz nauczycielka matematyki.

Wszyscy nauczyciele SP nr 2 w Czeladzi pracują ze szkoły - niezależnie czy prowadzą lekcje stacjonarnie czy w trybie zdalnym. Idąc szerokim korytarzem tej dużej szkoły wchodzimy do poszczególnych klas. Za tymi drzwiami - trwa lekcja języka polskiego - lekcja online . W klasie jest jedynie nauczycielka. Widok niecodzienny. Idziemy korytarzem dalej - otwieramy kolejne drzwi jednej z sal lekcyjnych i wita nas gromkie "Dzień dobry". W ławkach siedzą uczniowie klasy 4. Sala jest pełna życia - właśnie w takich momentach widać, że to uczniowie są sercem szkoły.

- Dziewczyny cały czas trenowały, jeździłyśmy też na zawody z wyjątkiem krótkich przerw, gdy szkoły były całkowicie zamknięte. Uczennice z klas sportowych do szkoły przychodziły trzy razy w tygodniu - na treningi, nawet w czasie lockdownu - gdy tylko to było oczywiście możliwe - mówi Ewa Fronczek, nauczycielka wychowania fizycznego w SP nr 2 w Czeladzi.

W jednej z sal gimnastycznych SP nr 2 trwa właśnie lekcja wychowania fizycznego dla klasy sportowej dziewczyn. To możliwe, że przyszłe siatkarki. Wysportowane dziewczyny sprawnie odbijają piłkę. Uczniowie klas sportowych mogli już wcześniej przychodzić na zajęcia sportowe do szkoły. Młodzież ta ma aż 10 godzin zajęć wychowania fizycznego w tygodniu.

- U dzieci klas 1-3 powrót do szkoły był oczywisty. Jedynie pół dnia zajęło przyzwyczajanie się do nowego trybu. Większy problem z powrotem do zajęć mają uczniowie klas 4-8. We wtorek miałam pierwszą lekcję matematyki w swojej klasie i pierwsze 15 minut lekcji - to były rozmowy. Widać było, że uczniowie muszą ze sobą porozmawiać. Rozmawialiśmy o emocjach, czasie zamknięcia i pracy zdalnej. Nie dla wszystkich uczniów powrót do szkoły jest komfortowy. Lepiej radzą sobie z tym dziewczynki. Mówimy oczywiście o tym społecznym aspekcie powrotu do szkoły - budowaniu relacji między uczniami - wyjaśnia Marta Świderek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi oraz nauczycielka matematyki.

Wychodzimy przed budynek szkoły - jednym z trzech wejść do budynku. Tu - od strony osiedla mieszkaniowego - znajduje się duży plac zabaw, urządzenia do street workoutu oraz szkolny ogródek warzywny - każda klasa pierwsza założyła własny ogródek. Uczniowie posadzili sadzonki pomidorów, rzodkiewkę, sałatę, marchewkę i inne warzywa. Na zewnątrz są uczniowie młodszych klas. Jak zauważają nauczyciele - młodsi uczniowie szybko przyzwyczaili się do powrotu do nauki w szkole. Klasy 1-3 miały bowiem najmniejszą przerwę w zajęciach stacjonarnych. Integracja uczniów jest też większa.

- A podstawa programowa? Zrealizowana w 100 procentach. Zajęcia zdalne pozwoliło na szybszą realizację materiału. Wynika to z tego, że lekcje online nie przepadają. Uczniowie nie jeździli też na żadne wycieczki. Nauczyciele prowadzili cały czas lekcje, dlatego zaplanowany na ten rok szkolny materiał, został już zrealizowany. Razem z nauczycielami postanowiliśmy, że ten czas - do końca roku szkolnego - oprócz lekcji, poświęcimy też na integrację uczniów i budowanie relacji między nimi. Planujemy wycieczki i wyjścia. Nauczyciele nie robią teraz klasówek i kartkówek. Postawiliśmy na takie "ludzkie" podejście do uczniów. Mamy już wystawione proponowane oceny. Testy będą jedynie pisać ci uczniowie, którzy chcą poprawić oceny na koniec roku szkolnego - dodaje dyrektorka SP nr 2.

Powrót do szkoły to niejako powrót uczniów i nauczycieli do normalności sprzed czasów pandemii. Zmiany jednak widać. Już na wejściu do szkoły zamontowana jest stacja do dezynfekcji rąk. Na korytarzach uczniowie mają też założone maseczki. W salach lekcyjnych otwarte są okna, by wietrzyć pomieszczenia.

Zmiany widać też w szkolnej stołówce. Wcześniej uczniowie sami podchodzili, by pani kucharka wydała im jedzenie. Teraz uczniowie siedzą po dwie osoby przy stoliku i to panie kucharki - w maseczce i rękawiczkach - podają uczniom posiłki do stolika. Akurat do tego, młodzież bardzo szybko się przyzwyczaiła. Chodzi o to, by uczniowie nie gromadzili się w kolejce po posiłek i by nie dotykali sztućców czy talerzy, których może użyć inny uczeń.

Uczniowie są także przyporządkowani do danej sali lekcyjnej. Nie przechodzą na inne zajęcia do innych sal, tak jak to było wcześniej. Wyjątkiem są jedynie zajęcia wychowania fizycznego oraz lekcje informatyki.