Nawet 1500 zł mandatu za brudny samochód. To nie żart. Kierowca musi o to zadbać. Taryfikator mandatów jest bezwględny TK

Mandat za brudny samochód to coś, z czym musi się liczyć kierowca. Brudne szyby, światła, czy błoto na pojeździe to coś, co może stwarzać zagrożenie zarówno dla prowadzącego samochód, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego. Taryfikator mandatów zawiera również karę dla przewoźników za brak zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków higieny. Sprawdź, w jakich sytuacjach zarobić możesz mandat.