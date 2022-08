Nawiedzony dom w Myszkowie. Czy mają tam miejsce zjawiska paranormalne? Mystery Hunters / zal

Opuszczony, mroczny, porośnięty gęstym bluszczem, zniszczony, ziejący stęchlizną i z powybijanymi oknami, wewnątrz spróchniałe meble i porozrzucane po podłodze deski... Oto ponury obraz porzuconego domu w Myszkowie. Lecz to nie wszystko. Opuszczonych budynków jest w końcu wiele, ten tajemniczy dom w Myszkowie ma być szczególny. To nawiedzony dom - tak przynajmniej uważają ludzie wierzący w zjawiska paranormalne. Krążą na jego temat pogłoski, które mówią o tym że ten pusty dom ktoś zamieszkuje. "Ktoś nie z tego świata" - utrzymują. Ludzie z grupy Mystery Hunters postanowili to sprawdzić... Zobaczcie zdjęcia i wideo.