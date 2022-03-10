Найбезпечніша, і водночас найпотужніша наша сила – любов. Najbezpieczniejszą, a zarazem najpotężniejszą z naszych sił jest miłość

Існує дуже потужна сила, якою досі наука не знайшла офіційного пояснення. Це сила, яка керує рештою явищ, що працюють у Всесвіті. Ця Вселенська сила - ЛЮБОВ.

Любов — це сила, тому що вона множить найкраще, що в нас є, і дозволяє людству не бути зануреним у сліпий егоїзм. Для Любові ми живемо та вмираємо. Любов є Бог, і Бог є Любов. Ця сила все пояснює та дає сенс життя. Це змінна, яку ми ігнорували надто довго, можливо тому, що ми боїмося Любові. Щоб зрозуміти Любов, я зробив просту заміну в моєму найвідомішому рівнянні.

Можливо, ми ще не готові зробити «бомбу кохання», але все попереду. Цей пристрій буде досить потужний, щоб повністю знищити ненависть, егоїзм і жадібність - тобто все те, що спустошує нашу планету.

Коли хворий дідуган постановив «визволяти» Україну, Леся Іващенко та Валерій Філімонов вирішили, що треба захищати Батьківщину і …. якнайшвидше одружитися. Вони одружилися в неділю, 6 березня, на блокпосту на околиці Києва.