Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Найбезпечніша, і водночас найпотужніша наша сила – любов. Najbezpieczniejszą, a zarazem najpotężniejszą z naszych sił jest miłość

Anastasia Popenko
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Лист Альберта Ейнштейна дочці: "Коли я пропонував теорію відносності, дуже мало хто розумів мене, і те, що я відкрию тобі зараз для передачі людству, також буде стикатися з нерозумінням у світі. Я прошу тебе зберігати лист , Роки, десятиліття, поки суспільство не буде достатньо розвинене, щоб прийняти те, що я поясню нижче.

Існує дуже потужна сила, якою досі наука не знайшла офіційного пояснення. Це сила, яка керує рештою явищ, що працюють у Всесвіті. Ця Вселенська сила - ЛЮБОВ.

Любов — це сила, тому що вона множить найкраще, що в нас є, і дозволяє людству не бути зануреним у сліпий егоїзм. Для Любові ми живемо та вмираємо. Любов є Бог, і Бог є Любов. Ця сила все пояснює та дає сенс життя. Це змінна, яку ми ігнорували надто довго, можливо тому, що ми боїмося Любові. Щоб зрозуміти Любов, я зробив просту заміну в моєму найвідомішому рівнянні.

Можливо, ми ще не готові зробити «бомбу кохання», але все попереду. Цей пристрій буде досить потужний, щоб повністю знищити ненависть, егоїзм і жадібність - тобто все те, що спустошує нашу планету.

Коли хворий дідуган постановив «визволяти» Україну, Леся Іващенко та Валерій Філімонов вирішили, що треба захищати Батьківщину і …. якнайшвидше одружитися. Вони одружилися в неділю, 6 березня, на блокпосту на околиці Києва.

Вони зовсім не так планували своє весілля – багато тижнів тому, коли ще жили звичайним життям в українській столиці, молодики хотіли весільну церемонію і подальший відпочинок на Шрі-Ланці. Однак, коли Росія почала жахливе вторгнення на їхню батьківщину, вони стали цивільними добровольцями в українській армії. “Разом вони захистять наше місто,” - сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Washington Post.

Як повідомляє CNN, вінчали молодят: капелан 112 БТро ЗСУ батько Максим Стріхар та військовий капелан отець Дмитро Каран, а наречений і наречена були в камуфляжній формі з характерними для українських військ жовтими смугами. Хоча весілля було дуже незвичайним, традиція була дотримана: у нареченої був букет, її фата майоріла на вітрі, подружжя обмінювалися обручками і давали клятву. Гостями весілля, окрім мера Кличка, були й інші солдати, які тримали в руках білі троянди.

Леся та Валерій є парою понад 20 років і мають 18-річну доньку, яка відвідала церемонію завдяки зв’язку в Zoom. Тепер, коли майбутнє стало дуже невизначеним, вони вирішили офіційно оформити свої стосунки: «Ніколи не знаєш, що станеться», – сказав Філімонов Reuters. —Я рада, що ми живі, що почався новий день, що мій чоловік живий і зі мною, - додала Іващенко. Після церемонії відбулася скромна вечірка з шампанським та весільний торт.

Весілля, зафіксоване фотографами, привернуло увагу всього світу, який молиться за свободу України – зворушливий доказ того, що навіть у найтемнішій темряві кохання не проходить.

Жодні російські окупанти і ніякий божевільний дід не зламають наше щире кохання - до один одного, до дітей, до Батьківщини. Слава нації!

Anastasiia Popenko

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