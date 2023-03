Nazwijmy sprawy po imieniu. Felieton Jędrzeja Lipskiego, redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego"

Z jednej strony to daje satysfakcję i pewną nadzieję, że w końcu sprawiedliwości stanie się zadość. A z drugiej strony, czegoś to brak, wyraźnego domknięcia, nazwania rzeczy po imieniu. Bo przecież dowody zebrane w ciągu minionego roku na terenie Ukrainy wyraźnie wskazują na to, iż Rosjanie, na rozkaz Putina dokonywali tam zbrodni ludobójstwa. Tej najokropniejszej ze zbrodni określanej jako „Crime of crimes” czyli zbrodni w zbrodni.

Od roku trwają wciąż dywagacje czy bestialstwo ruskich agresorów należy uznać za zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości czy właśnie ludobójstwo. A przecież każda śmierć zadana gwałtem jest największą ze zbrodni. A tym bardziej ta zadawana ukraińskim cywilom. Kobietom, dzieciom, starcom. Wszystkim. Kongres USA już rok temu ogłosił Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Unia Europejska wówczas nabrała wody w usta. Dzisiaj w końcu nazwano Putina, decyzją Trybunału w Hadze, zbrodniarzem wojennym.