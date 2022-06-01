Неочікувано з боку США: що на цей раз? Niespodziewane z USA: co tym razem?

Зненацька — Україна. А зовсім не Росія, як тут, на осьмушці суші прийнято рахувати. Отже… Президент США Джо Байден у статті для The New York Times повідомив, що саме зараз, на четвертому місяці російської агресії на території України, він зрозумів, які цілі в ній ставить Америка. Так і записав англійською по білому, що вважає за потрібне чітко визначити цілі Сполучених Штатів. «Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну, яка має засоби для стримування та захисту від подальшої агресії», — підкреслив він у статті. Для цього Вашингтон має намір: постачати Києву більш сучасні ракетні системи та боєприпаси, у тому числі протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, артилерійські та високоточні ракетні комплекси тощо, які дозволять «точніше завдавати ударів по ключових цілях на полях битв в Україні»; продовжити надавати Києву фінансову допомогу; співпрацювати з союзниками та партнерами щодо санкцій проти Росії. Водночас Штати не будуть: намагатися домогтися зміни Режиму в Росії; заохочувати Україну до завдання ударів за межами її кордонів; відправляти американських військових воювати на Україну чи атакувати російські війська.

Також Вашингтон не «тисне» на київську владу, щоб вони пішли «на будь-які територіальні поступки» Росії.

Тобто мета тактична — затяжний конфлікт на виснаження сторін, точніше, однієї сторони: другу США та їхні союзники підтримуватимуть на плаву, так довго, як тільки буде потрібно, хоч би скільки це викликало жертв з її боку. Мета стратегічна - сильний в економічному та військовому плані сателіт біля кордонів Росії. ОК зрозуміло.

І лише одне залишається незрозумілим - логіка санкцій. Якщо раніше розхожим була думка, що всі рестрикції ставлять за мету погіршити становище росіян настільки, щоб ті в результаті вибрали собі адекватнішого правителя (та сама зміна Режиму™), то тепер, виявляється, цього не потрібно. Тобто Володимир Путін та його наближені в цілому Білий дім влаштовують? І головна його мета — не «Росія без Путіна», демократична, процвітаюча, мирна, а саме бідна, розорена, знекровлена ​​Росія з тим самим умовним Путіним на чолі?

Несподівано, правда?

I tylko jedna rzecz pozostaje niejasna. Logika sankcji. Jeśli wcześniej panowała opinia, że ​​wszelkie restrykcje zmierzają do pogorszenia sytuacji Rosjan tak, aby ostatecznie wybrali dla siebie bardziej odpowiedniego władcę (sama zmiana reżimu), to teraz okazuje się, że nie jest to konieczne. Czyli Władimir Putin i jego współpracownicy są ogólnie zadowoleni z Białego Domu? A jej głównym celem nie jest „Rosja bez Putina”, demokratyczna, dostatnia, pokojowa, ale raczej biedna, zdewastowana, bezkrwawa Rosja z tym samym warunkowym Putinem na czele?

Nieoczekiwane, prawda?

Anastasiia Popenko

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