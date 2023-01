Netflix kręci serial w Częstochowie. Ruszyły zdjęcia do popularnej produkcji. Filmowcy opanowali dworzec PKP. Zobaczcie

W Częstochowie kręcą Rojsta 3?

Już w piątek (13 stycznia) ekipa filmowa, która kręci najprawdopodobniej trzecią odsłonę serialu Rojst, ulokowała się na parkingu przy ulicy Orzechowskiego w pobliżu częstochowskiego dworca. W poniedziałek (16 stycznia) filmowcy kręcili jedną ze scen produkcji w pasażu nad torami, gdzie również były kręcone ujęcia do poprzedniej odsłony serialu. Tym razem nie jest to restauracja, a prawdopodobnie gabinet tatuażu. Ekipa i statyści, którzy kilka tygodni wcześniej zostali wybrani w miejscowym castingu, oczekiwali na kolejne ujęcia w pasażu. Pomiędzy nimi przechadzali się też podróżni spieszący na pociągi.

Utrudnienia w Częstochowie w związku z kręceniem serialu

O czym jest serial Rojst?

Wiadomo, że za zapowiedziany we wrześniu 2022 roku trzeci sezon znowu odpowiedzialni są Jan Holoubek i Kasper Bajon. Netflix niestety nie zdradził żadnych informacji na temat fabuły nadchodzącego serialu. Podtytuł "Millenium" pozwala jednak sądzić, że czasem akcji będą lata dwutysięczne lub ich okolice. Zapewne w serialu pojawią się też, jak to było w poprzednich sezonach, retrospekcje. Świadczy o tym m.in. to, że do pracy w Częstochowie poszukiwano statystów - kobiet i mężczyzn w wieku 16-70 lat, którzy wcielą się w postacie gości hotelowych, turystów, klientów restauracji i biznesmenów m.in. z lat 60.XX wieku.