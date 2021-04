Netflix na maj 2021. Mamy pełną listę nowości. Jakie filmy i seriale zadebiutują na Netflix w maju? Sprawdźcie, co warto obejrzeć

Bielsko-Biała. Ochroniarz zakłócił konferencję posła Lewicy Przemysława Koperskiego w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów

Ochroniarz zakłócił konferencję posła Lewicy Przemysława Koperskiego z Bielska-Białej w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów w tym mieście. Do zdarzenia doszło przed wejściem na teren dawnej ciepłowni PK Therma w bielskiej Wapienicy. Po słownych przepychankach ostatecznie konferencja mogła dojść do skutku, a temat spalarni omówiony. Poseł zaapelował o ponowne przeanalizowanie budowy tak dużej instalacji, która według prezydenta Bielska-Białej ma kosztować ok. 400 mln zł.