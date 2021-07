Netto likwiduje sklepy w woj. śląskim i zwalnia pracowników. Lista sklepów do likwidacji

Salling Group to największy sprzedawca detaliczny w Danii, do którego należy m.in. sieć sklepów Netto. W marcu 2021 roku została sfinalizowana transakcja, w której owa spółka przejęła 301 sklepów Tesco. Początkowo, firma zapewniała o utrzymaniu pracowników w spółce oraz braku planowanych zwolnień. Niestety kilka dni temu pojawiła się oficjalna informacja od Salling Gropu o zamknięciu kolejnych 41 sklepów Tesco w Polsce i ponad 2,5 tysiąca zwolnień.

Salling Group po raz kolejny zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w sklepach i CD oraz zamknięciu kolejnych sklepów Tesco Polska, których jest właścicielem - informuje w mediach społecznościowych NSZZ Solidarność Tesco.

Kogo obejmą zwolnienia i jakie są jego przyczyny?

Zwolnienia, które przygotowała duńska spółka obejmą dwie grupy zawodowe. Pierwsza z nich to stanowiska podstawowe – będzie to maksymalnie 2249 osób, a druga to stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami. Tu zwolnień będzie mniej, bo 300. W terminie od 01.07.2021 do 31.03.2022 roku odbędą się wyżej opisana grupowa redukcja etatów.