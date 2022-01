Netto otwiera pierwszy sklep w Świętochłowicach. Klienci zrobią tu zakupy już w czwartek 20 stycznia. Co znalazło się w ofercie?

Banany za 2,22 zł za kg, papryka czerwona za 5,99 zł za kg, ćwiartka z kurczaka za 3,49 zł za kg, czy kawa mielona Woseba Mocca Fix Gold w cenie 4,99 PLN za 250 g. To tylko niektóre promocje przygotowane dla klientów Netto w Świętochłowicach – pierwszego, które powstało w tym mieście, zastępując sklep Tesco. Z okazji otwarcia dla klientów przygotowana została specjalna oferta obejmująca obniżki cen sięgające nawet ponad 50 proc.

– Zapraszamy wszystkich klientów już od 8 rano w czwartek. Przygotowaliśmy szereg naprawdę dobrych promocji – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Oferta obowiązuje od 20 do 22 stycznia. To dobry moment na uzupełnienie domowych zapasów, ale także na zapoznanie się z asortymentem Netto. Liczymy na to, że wśród klientów, którzy odwiedzą Netto w dniu otwarcia, znajdzie się wielu takich, którzy wybiorą nasz sklep na miejsce swoich codziennych zakupów - dodaje.