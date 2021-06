NFZ postraszył przychodnie w Chorzowie, Gliwicach i Rybniku za teleporady. Nie chce przedłużyć im kontraktów na leczenie OPRAC.: Łukasz Klimaniec

NFZ miał ukarać przychodnie zdrowia na Śląsku. Nie chciał przedłużyć przychodniom zdrowia kontraktów wygasających 30 czerwca 2021. To kara dla tych poradni, których działalność w ponad 90 proc. polegała na teleporadach. Pacjenci skarżyli się, że nie mają szans na prawdziwe badanie w gabinecie lekarskim. - Ten poziom nie mógł zagwarantować bezpieczeństwa i właściwej opieki nad pacjentem - wyjaśniają w NFZ. W województwie śląskim to dziewięć takich poradni m.in. w Rybniku, Gliwicach i Chorzowie. Ostatecznie doszło jednak do porozumienia. W NFZ zapewniają, że pacjenci tych placówek nie pozostaną bez opieki.