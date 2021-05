Nick Cave w Gliwicach. Dwa koncerty zagra Nick Cave z zespołem The Bad Seeds w sierpniu 2022

Nick Cave w Gliwicach

Pierwotnie mieli wystąpić w Arenie Gliwice 28 maja 2020 roku, ostatecznie zawitają tu 7 sierpnia 2022 roku.

Nick Cave & The Bad Seeds powrócą do Polski latem 2022 roku, by zagrać dwa koncerty.

Dzień po gliwickim występie pojawią się jeszcze w Trójmieście.

Należący do światowej koncertowej czołówki zespół Nick Cave & The Bad Seeds w marcu ubiegłego roku wystosował oświadczenie, w którym poinformował o przełożeniu koncertów z powodu pandemii koronawirusa.

- Podjęliśmy decyzję o przełożeniu europejskiej trasy Nick Cave and The Bad Seeds. Chociaż jest to dla nas niezwykle trudne, czujemy, że to najlepszy krok, jaki możemy podjąć w celu utrzymania waszego pełnego bezpieczeństwa - napisali w oświadczeniu.

Parę tygodni później ogłoszono nowe daty europejskiej trasy koncertowej, zaplanowanej na 2021 rok. Według tej rozpiski grupa miała pojawić się w Gliwicach w 10 maja 2021 roku.

Niestety i te plany trzeba było ponownie zweryfikować.