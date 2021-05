Nie będzie betonowej autostrady pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej. Drogowcy rezygnują ze zmian w rozbudowie drogi

„Widzę beton, beton i tylko bardzo dużo betonu, jakaś moda w Bielsku-Białej na wykładanie wszystko betonem”, „Koncepcja kompletnie nie przystająca do miejsca...”, „Betonowa autostrada na szlaku, takie rzeczy tylko w BB” - to niektóre z komentarzy, jakie zostawiali mieszkańcy na oficjalnym facebookowym fanpage'u miasta Bielska-Białej, gdy urzędnicy zaprezentowali rozbudowę ostatniego odcinka al. Armii Krajowej. To trasa, która prowadzi w kierunku dolnej stacji kolejki gondolowej na Szyndzielnię.