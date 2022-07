Nie chcesz stracić danych? Lepiej usuń to z telefonu! Lista aplikacji wycofanych przez Google Play w lipcu MAS

W sieci dostępne są tysiące różnego typu aplikacji, po które często sięgają osoby korzystające ze smartfonów. Nie wszystkie z nich są w pełni bezpieczne dla użytkowników. Komunikatory do wysyłania prywatnych wiadomości, aplikacje do obróbki zdjęć, translatory, konwertery plików PDF, skanery oraz niektóre gry, filtry na kamerę, a także programy dostarczające nowe czcionki i emoji - to najczęściej powtarzające się typy aplikacji, które w lipcu zostały wycofane z Google Play. Sprawdź, czy któraś z aplikacji znajdujących się na liście wciąż nie jest w Twoim telefonie.