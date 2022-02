Nie dla CPK! W Żorach mieszkańcy protestują przeciwko budowie szybkiej kolei. Nie dojadą do szkoły i kościoła

Żory. Szybka kolej podzieli ich dzielnicę. Mieszkańcy Rownia-Folwarków protestują przeciwko planom CPK. Nie dojadą do szkoły i kościoła

Żory są jednym z miast regionu, których plany budowy szybkiej kolejki do Centralnego Portu Komunikacyjnego dotykają najmniej. Każdy z trzech zaprezentowanych wariantów w skali miasta zakłada jedynie niewielką ingerencję.

To, co dla całych Żor wydaje się jednak niezbyt uciążliwe jest prawdziwym dramatem mieszkańców żorskiej dzielnicy: Rowień-Folwarki. Jej mieszkańcy nie chcą zgodzić się na przebieg nowej trasy kolejowej przez miasto, ponieważ to oznacza dla nich podział i tak, jak twierdzą mocno podzielonych już za sprawą autostrady dzielnicy.

W Rowniu-Folwarkach nie chcą zgodzić się na żaden z proponowanych przez CPK wariantów trasy prowadzącej do portu komunikacyjnego w Baranowie, gdyż każdy z nich jest kłopotliwy.