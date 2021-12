Nie jedz tego i zwróć do sklepu. Biedronka, Auchan i Lidl usuwają trującą żywność ze sklepów w Polsce. Ostrzeżenia GIS KLM

Trująca żywność była sprzedawana m.in. w Biedronce, Lidlu, Auchan i Żabce. Tak się okazało po zbadaniu próbek. Żywność trzeba usunąć i zutylizować. To nakaz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zbadał próbki kiełbas, wędlin, mięsa i jajek. Nie wolno tego jeść! Sieci handlowe usuwają teraz całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. GIS wydał decyzję o utylizacji tych produktów. dlatego nie wolno ich już sprzedawać. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie żywność, napoje i używki. Zobacz listę.