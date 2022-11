Nie palcie książek! Felieton Sebastiana Reńcy

Wyznawcy systemów politycznych, które narodziły się dzięki wspomnianym tytułom, mieli fobię na punkcie pewnych autorów i tytułów. O ile naziści palili niewygodne tomiszcza, to komuniści zwozili je tonami do papierni, gdzie nieprawe książki mielono. Dziś przede wszystkim książki się cenzuruje, amputując z nich politycznie niepoprawne fragmenty lub kalecząc tytuły, jak w przypadku powieści „Dziesięciu małych Murzynków” Agathy Christie, której zmieniono tytuł na „Było ich dziesięciu”, ponieważ poprzedni tytuł był… rasistowski. Rasizm jest dziś pałką na pisarzy, których normalni ludzie uważają, za genialnych twórców. Z amerykańskich bibliotek znikają „Przygody Hucka”, bo to „rasistowski śmieć”. Niepoprawny jest również np. Faulkner czy nawet Lee ze swą powieścią „Zabić drozda”.

U nas dostało się swego czasu od posła Macieja Gduli „rasiście Sienkiewiczowi” za „W pustyni i w puszczy” gdyż „jest w niej nie tylko rasistowski język, język, który dzisiaj razi np. użycie słowa »Murzyn«, ale tam są same rasistowskie klisze dotyczące osób czarnych” oraz Julianowi Tuwimowi, polskiemu poecie narodowości żydowskiej za wierszyk o Bambo. Ja poszedłbym jeszcze dalej. Wyrzucił z kanonu lektur „Pana Tadeusza”, gdyż w poemacie występuje Jankiel, który bratał się ze szlachciurami „kolonizatorami”. Zapomniałbym o „Lalce”, gdyż Prus jeździ po Żydach jak po przysłowiowej łysej kobyle. A „Pożoga” powinna iść w ogień za to, jak Kossak-Szczucka przedstawiła w książce ukraińskie chłopstwo.