Nie przygarniaj psa na Święta! Schroniska dla zwierząt wstrzymują adopcje w grudniu

Pewno wiele osób myśli, że zwiększona ilość adopcji w okresie przedświątecznym mogłaby rozwiązać problem braku miejsc w schroniskach. Działa to niestety w dwie strony. Większość zaadoptowanych zwierzaków już po Świętach wraca do klatki.

– Już od wielu lat nie wydajemy w okresie przedświątecznym zwierząt – wyjaśnia Beata Drzymała-Kubiniok, kierownik schroniska TOZ Fauna Ruda Śląska. – Ludziom często się wydaje, że w okresie wakacyjnym trafia do nas dużo więcej zwierząt i tak faktycznie jest, ale właśnie wiele lat temu, oprócz tego okresu wakacyjnego, kiedy ilość zwierząt trafiająca do schroniska była większa, takim okresem był właśnie okres poświąteczny. To właśnie skłoniło nas do tego, aby przed świętami zwierzaków nie wydawać – dodaje.