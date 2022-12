Nie strasz dziecka policjantem! Czego nauczyć dzieci przy okazji zakupów?

„To nie mój problem”. Czy aby na pewno?

Jednym z największych stresów dla rodzica może być z pewnością zagubienie dziecka. Zazwyczaj o takiej ewentualności nie myślimy, bo przecież oczywistym jest, że nasza rezolutna pociecha zawsze pamięta o naszych ostrzeżeniach, a my jesteśmy w stu procentach na niej skupieni… wszystko do czasu. Nagły telefon w kolejce do kasy, duży tłok, niespodziewany dla dziecka widok (np. wymarzonej zabawki) i problem gotowy. Zawsze warto być przygotowanym na pewne wypadki – nie bać się ich, lecz po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.