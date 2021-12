Nie szata zdobi piłkarza? Mariusz Dymarski, grafik Górnika Zabrze i twórca najsłynniejszej koszulki roku, ma inne zdanie ROZMOWA

Co pan czuł widząc piłkarzy Górnika wychodzących z tunelu na mecz ze Śląskiem Wrocław?Duże emocje na pewno, ale też sporo zwykłego stresu. Nie byłem do końca pewny, jak zostanie przyjęty ten zielony kolor przez kibiców. Muszę jednak przyznać, że bardzo optymistyczna była już reakcja samych piłkarzy podczas sesji przed meczem. Jak się okazało w gusta fanów Górnika też udało nam się trafić. I wtedy poczułem radość. Każdy przecież lubi momenty, w których widzi, że jego praca jest doceniana, a tu mieliśmy do czynienia z wielką skalą odbiorców.

Jak powstaje projekt koszulki?Trzeba brać pod uwagę wiele elementów. Nie tylko związanych z klubem, ale i wymogami Ekstraklasy. Ona nie zaakceptuje każdego wzoru. Muszą być kolory dominujące, detale we właściwym miejscu, wszystko spójne, numer kontrastowy wyraźny dla sędziów, żadne „puzzle” nie wchodzi w grę.