Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by odpocząć. Świetne wycieczki maksymalnie godzinę drogi od Katowic. Nasze propozycje na szybki wypad

Gdzie się wybrać, by droga nie zajęła zbyt wiele czasu? Zerknijcie do naszej galerii.

Góry, jeziora, pustynię, zabytki architektury i przemysłowe, atrakcje dla dzieci i dla seniorów - to wszystko mamy na terenie województwa śląskiego. Nie trzeba daleko się wybierać, by spędzić miło czas i odpocząć od miejskiej dżungli.

Miejsce do relaksu znajdą zarówno osoby preferujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu, lubiące jazdę na rolkach, rowerze czy po prostu długi spacery, a także ci, którzy szukają atrakcyjnych krajobrazów i miejsc bardzo wdzięcznych do fotografowania.

Jednym z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych miejsc do rekreacji jest Park Śląski w Chorzowie. W letnie weekendy odwiedzają go tłumy. Poza spacerami parkowymi alejkami, można wybrać się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (gdzie hitem są m.in. pingwiny), a miłośnicy parków rozrywki - do Legendii. Śląskie Wesołe Miasteczko kusi swoimi propozycjami całe rodziny.