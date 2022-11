Nie tylko Stadion Śląski. Lista Stref Kibica i pubów w województwie śląskim, w których można obejrzeć mecze mundialu 2022

Lista Stref Kibica i pubów w województwie śląskim, w których można obejrzeć mecze mundialu 2022

Najważniejsza Strefa Kibica w województwie śląskim w trakcie Mundialu 2022 działać będzie na Stadionie Śląskim. To właśnie na tym obiekcie reprezentacja Polski wywalczyła awans do finałów MŚ w Katarze wygrywając baraż ze Szwecją, więc oglądanie spotkań Biało-Czerwonych w słynnym Kotle Czarownic będzie niosło ze sobą dodatkowy smaczek.

W cenie wejściówki jest nie tylko możliwość wspólnego kibicowania, ale także zestaw kibica, czyli napój i posiłek, zwiedzanie Stadionu Śląskiego, darmowy parking, konkursy z nagrodami i kącik dla dzieci. Bilety do Strefy Kibica sprzedały się już praktycznie w całości, za to są jeszcze dostępne karty wstępu do Strefy Premium.