Nie zabierajcie WORD-u z Bielska-Białej! To byłby symboliczny akt marginalizacji miasta. Radni podjęli uchwałę

O zakusach wobec bielskiego WORD-u nad Białą głośno od dwóch miesięcy. Pracownicy bielskiego ośrodka, do których docierały informacje o planowanym połączeniu z katowicką placówką WORD, obawiając się o swoją przyszłość interweniowali pisemnie u ministra infrastruktury.

Zaalarmowali też bielskich radnych, a ci na ostatniej sesji przyjęli uchwałę w formie apelu skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego, radnych sejmiku i parlamentarzystów z regionu oraz do wojewody śląskiego. Wyraża ją w niej swój sprzeciw wobec planowanej likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej jako samodzielnej jednostki i przekształcenie go w oddział terenowy WORD w Katowicach.