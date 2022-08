Nie zapominajmy o wojnie. Tragedii są tam tysiące

Tak czy inaczej, czuję się tym tekstem spełniony. Widać, że zapotrzebowanie jest i do tematu jeszcze wrócę. Mam 60 lat i wiem, że świata nie zbawię, ale mogę próbować, chociaż w małej części. I właśnie o tej małej części dzisiejszy felieton.

Wojna na Ukrainie spowszedniała wszystkim. Nawet tym najbardziej zaangażowanym w pomoc. Wszystko staje się rutyną. I to niestety jest normalne. Staram się to przekładać na czasy II Wojny Światowej i okupacji niemieckiej w Polsce. Pewnie na początku było przerażenie, ludzie bali się wychodzić na ulice, a z czasem przyjęto sytuację jako stan ciągły i przyzwyczajano się do niej. Jednak inaczej to wygląda, kiedy popatrzymy na konkretny przypadek człowieka, którego wojna dotknęła osobiście. Który jest młody i z tą wojną praktycznie nie ma nic wspólnego, poza tym, że jest Ukraińcem i znalazł się na terenie działań wojennych.

Zadzwonił telefon, nawet nie pamiętam kiedy to było, ale chyba końcem maja: „Słuchaj, w Tibilisi jest ranny chłopak, ma poważnie uszkodzony kręgosłup, mina zerwała mu rdzeń kręgowy i jedyna szansa żeby chodził, to operacja w Berlinie, trzeba go dostarczyć do Niemiec drogą samolotową. Dasz radę coś wykombinować?”. Prawdę powiedziawszy to nie bardzo wiedziałem co mogę wykombinować, ale jeżeli już „zbawiać świat” to poprzez konkretnego człowieka. Zadzwoniłem zaraz do Magdy, niedawno poznanej dziewczyny, dla której nie ma spraw niemożliwych: „Wrzucam Ci temat, masz namiary, kontaktuj się, działaj”. I się zaczęło. Chłopak w Tbilisi miał na imię Sasza.