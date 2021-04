Nie żyje dr n.med. Katarzyna Jackiewicz. Zmarła ceniona okulistka, która kierowała Oddziałem Okulistyki w szpitalu w Będzinie

Prawo jazdy do wymiany. Nawet bezterminowe. Kogo dotyczy i jaki jest koszt? Ważne terminy. Do kiedy trzeba wymienić?

Według nowych przepisów każde prawo jazdy podlega wymianie. Dotyczy to każdego kierowcy, a jest ich w Polsce niemal 22 miliony. Nie wydaje się już dożywotnich dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Bezterminowe prawo jazdy należy zatem prędzej czy później wymienić. Jaki jest koszt i czas wymiany? Na ile lat wydawane jest teraz prawo jazdy? I do kiedy właściciele bezterminowego prawa jazdy muszą postarać się o nowy dokument? Sprawdźcie szczegóły w poniższym artykule bądź galerii!