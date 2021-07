Nie żyje Jerzy Janeczek. Znany aktor stał sie bardzo popularny dzięki rlki Witii Pawlaka w filmie „Sami Swoi”. Zmarł w wieku 77 lat

11 lipca 2021 roku zmarł Jerzy Janeczek, legenda polskiego filmowego hitu „Sami Swoi”, w którym zagrał syna Kazimierza Pawlaka. O śmierci aktorka poinformował Związek Artystów Scen Polskich na jednym z mediów społecznościowych.

Z żalem żegnamy zmarłego nagle JERZEGO JANECZKA, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witia Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj, albo rzuć” – czytamy w komunikacie.

Nie tylko film „Sami Swoi” przyniósł sławę Jerzemu Janeczkowi

W jakich innych filmach zagrał Jerzy Janeczek?

Lista filmów, w których wystąpił aktor jest naprawdę długa. Swoją karierę aktorską rozpoczął od filmu „Don Gabriel” jako żołnierz Legii Straceńców, było to w 1966 roku. W tym samym roku wystąpił w „Cierpkich Głogach”. Lata mijały, a lista filmów na koncie Jerzego Janeczka się zwiększała. Wystąpił on jeszcze m.in. w filmach takich jak: „Stawka większa niż życie”, „Znicz olimpijski”, „Meta”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”, „07 zgłoś się”. Z jego najnowszych filmów warto wspomnieć „Kobiety mafii”, a artystycznym epilogiem Janeczka okazał się występ w „Uległości” (2020 roku). Liczba aktorskich występów wyniosła co najmniej 44 tytuły.