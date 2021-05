Nie żyje Krzysztof Lato, założyciel i administrator 112Katowice Służby Ratunkowe

Krzysztof Lato był założycielem i współtwórcą treści na portalu 112Katowice Służby Ratunkowe.

- Moją pasją jest fotografia. Fotografuje ludzi, chwile i emocje. Zdjęcia mojego autorstwa przedstawiają także komunikacje miejską, oraz służby ratunkowe. Od urodzenia poruszam się na wózku inwalidzkim. Moim ulubionym powiedzeniem jest: "Jak nie możesz przodem, to próbuj tyłem do przodu" - pisał sam o sobie.

Od urodzenia cierpiał na łamliwość kości, która uniemożliwiała mu chodzenie. Przeciwności losu nie przeszkodziły mu jednak w spełnianiu się w roli dziennikarza. Lato nie tylko tworzył serwis z informacjami o wypadkach drogowych, pożarach, poszukiwaniach i wszystkich innych wydarzeniach, w których udział brały katowickie służby mundurowe. Współpracował także z lokalnymi redakcjami, którym dostarczał zdjęcia oraz filmy.

Wszyscy zapamiętamy go jako człowieka otwartego, zaangażowanego, z poczuciem humoru.

- Pełen energii i pasji, zaangażowany w sprawy społeczne jak mało kto. Nie przypuszczałem, że zabraknie go tak szybko. Zawsze będę wspominał jego pozytywny odbiór rzeczywistości, jego luźne podejście do życia i uśmiech na twarzy mimo ciężaru choroby, z którą zmagał się od samego początku. Krzysiu jest wzorem do naśladowania w samozaparciu, dążeniu do osiągania własnych celów - wspomina jeden ze znajomych Laty na Facebooku.

Wiadomość o śmierci Krzysztofa Laty dotarła do nas w środę, 25 maja. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.