Nie żyje Zbigniew Nikodemski. Muzyk znany z grupy Rezerwat. To współtwórca legendarnego utworu "Zaopiekuj się mną"

Nie żyje Zbigniew Nikodemski. Muzyk znany z grupy Rezerwat

W wieku 67 lat zmarł Zbigniew Nikodemski, znany z grupy Rezerwat. Był współzałożycielem tego zespołu, a także klawiszowcem.

- Dzisiaj w godzinach porannych odszedł od nas Zbigniew Paweł Nikodemski wspaniały muzyk, kompozytor i przyjaciel. Spoczywaj w spokoju - napisali muzycy zespołu Rezerwat w mediach społecznościowych we wpisie udostępnionym 15 czerwca.

Muzyk przyszedł na świat 12 marca 1954 roku w Łodzi. To właśnie on odpowiada za skomponowanie/lub współkomponowanie takich utworów, jak m.in. „Zaopiekuj się mną” (to jedna z najsłynniejszych kompozycji w w historii polskiego rocka; zajęła ona 36. miejsce w I. Polskim Topie Radia 357), „Serce dla...” czy „Nieprzytomnie słodka noc”. W latach dziewięćdziesiątych opuścił grupę. Później współpracował z KG Band. W ubiegłym roku wziął udział w reaktywacji zespołu Rezerwat, który w swojej historii wydał trzy studyjne albumy - „Rezerwat” (1984), „Serce” (1987) oraz „Dotykaj” (2016).