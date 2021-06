Niebezpieczne przejście dla pieszych w Żorach do likwidacji? Wnioskuje o to policja. W ciągu dwóch i pół roku doszło tam do 44 zdarzeń Piotr Chrobok

O likwidację przejścia dla pieszych na DK 81 zawnioskowała policja. arc.

Wszystko wskazuje na to, że niebezpieczne przejście dla pieszych na DK 81, czyli popularnej Wiślance w Żorach zostanie zlikwidowane. Chodzi o pasy w pobliżu skrzyżowania ulic Zamkowej i Kościuszki. To w tym miejscu doszło niedawno do groźnego wypadku z udziałem 12-latka. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch i pół roku zdarzyły się tam 44 wypadki.