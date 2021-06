Niebezpieczne rośliny, przed którymi lekarze ostrzegają. Mogą okazać się groźne dla zdrowia i życia dzieci

Konwalia, cis i śnieguliczka - groźne dla zdrowia i życia dzieci

Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ostrzegają przed popularnymi roślinami, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych. To konwalia, cis oraz śnieguliczka. Co roku do GCZD trafia kilkadziesiąt dzieci po spożyciu lub kontakcie z trującymi roślinami.

- Często są to dzieci w poważnym stanie i wymagają długiego leczenia. W tym roku mieliśmy już kilku takich pacjentów. Tym zdarzeniom można było zapobiec, gdyby rodzice i dzieci mieli większą wiedzę, jakie rośliny nas otaczają i które mogą być niebezpieczne. Jak zawsze - lepiej zapobiegać niż leczyć - mówi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia, kierująca oddziałem ratunkowym w GCZD.

Popularne konwalie, choć piękne, są groźne dla zdrowia. Przy spożyciu zawarte w niej glikozydy mogą prowadzić do problemów kardiologicznych oraz pokarmowych, a duże stężenie nawet do śmierci.