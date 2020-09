Niebezpieczne skrzyżowanie w Boniowicach zostanie przebudowane? Wnioskuje o to radny Sejmiku Województwa Śląskiego

47-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Fiat nie ustąpiła na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i Gliwickiej pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doprowadziła do zderzenia pojazdów. Pomimo szybkiej reanimacji, 42-letni motocyklista zmarł.

Na samym wstępie przypomnijmy: 23 sierpnia, przed godz. 12 doszło do tragicznego wypadku na DK 94 w Boniowicach w pow. tarnogórskim.

- Po ostatnich niebezpiecznych incydentach zwróciłem się z interwencją do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] o szybkie wdrożenie rozwiązania, które bezpieczeństwo w tym miejscu - w ten właśnie sposób w mediach społecznościowych zareagował Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Często w tym miejscu dochodzi do zdarzeń drogowych. W 2019 roku miało tu miejsce pięć wypadków i 15 kolizji, w których rannych zostało dziewięć osób. W tym roku tylko do połowy czerwca policjanci odnotowali dwa wypadki i osiem kolizji.

Damian Ciecierski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” przyznał, że to jedno z niebezpieczniejszych skrzyżowań w całym regionie.

Dodał także, że tak groźny wypadek, do którego doszło w sierpniu, „powinien być wystarczającym argumentem do wykonania niezbędnych ruchów, które ograniczą możliwość tak niebezpiecznych zajść”.

„Na wskazywanym skrzyżowaniu dochodzi do znacznej liczby zdarzeń drogowych, w tym wypadków. Niemal w każdym tygodniu dochodzi do zdarzeń, w których występują poszkodowani uczestnicy ruchu. 23 sierpnia br. miało miejsce najbardziej tragiczne zdarzenie, w którym zginął 42-letni motocyklista. GDDKiA planuje przebudowę skrzyżowania dopiero w latach 2022/2023” – czytamy we wspomnianej petycji, z którą można zapoznać się w TYM miejscu.