Niebezpieczne ulice i osiedla w Będzinie. Miejsca, które lepiej omijać z daleka. Te ulice i osiedla nie są zdaniem mieszkańców bezpieczne

To sami mieszkańcy najlepiej wiedzą więc, których rejonów lepiej unikać. Choć czasem trzeba się w nich pojawić. Jeśli jednak nie mamy takiej wiedzy, to o różnych zagrożeniach informuje także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przygotowana przez policję.

Tam dokładnie możemy sprawdzić, jakie zgłoszenia zostały na niej zaznaczone. Na co wskazują sami będzinianie, czego się boją, co chcą zmienić, by w mieście żyło się bezpieczniej. Jeśli sprawdzimy wskazane ulice, osiedla, to będziemy wiedzieć, co się tam dzieje, na co możemy się natknąć.