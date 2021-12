Niebezpieczny przestępca zatrzymany w Dąbrowie Górniczej. Poszedł ukraść alkohol ze sklepu

Dąbrowscy kryminalni zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali we wtorek 14 grudnia. Pracownica sieciowego dyskontu spożywczego przekazała, że do sklepu przyszedł mężczyzna. Początkowo nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Po chwili jednak okazało się, że z półek sklepowych zabrał alkohol i schował go pod kurtkę. Zauważyła to. Chciała uniemożliwić mężczyźnie wyjście z towarem. Sprawca zagroził jednak ekspedientce pozbawieniem życia, dzięki czemu udało mu się uciec ze skradzionym towarem.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie 37-latkowi zarzutu przestępstwa kradzieży. Wkrótce stanie przed obliczem sądu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Drugiemu z nich, 32-letniemu mężczyźnie, kryminalni przedstawili zarzut podwójnej kradzieży rozbójniczej, za które grozi do 10 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.