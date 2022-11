Niebezpieczny wypadek w Bytomiu. Zderzenie trzech samochodów na ul. Dąbrowa Miejska. Strażacy udzielili pomocy poszkodowanej KL

We wtorek, 15 listopada, w Bytomiu doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Jedna z kierujących uskarżała się na ból w okolicach brzucha i miednicy, dlatego została przewieziona do szpitala.