Niecałe 100 dni do wielkiej imprezy lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim. DME w ramach Igrzysk Europejskich coraz bliżej

Niecałe 100 dni do wielkiej imprezy lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim

Drużynowe Mistrzostwa Europy to najważniejsze na Starym Kontynencie lekkoatletyczne zawody zespołowe, które w tym roku odbędą się w ramach III Igrzysk Europejskich. Na to wydarzenie przyjadą prawie wszystkie europejskie reprezentacje narodowe, a ich zmagania będzie można oglądać na stadionowej arenie od 20 do 25 czerwca 2023 roku.