Niedrożne przewody kominowe coraz częstszą przyczyną pożarów w powiecie bielskim. Strażacy ostrzegają

Niedrożne przewody kominowe coraz częstszą przyczyną pożarów

W ubiegłym roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wyjeżdżali 302 razy do pożarów domów lub mieszkań. W zdarzeniach tych zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Straty materialne oszacowano w sumie na blisko 2,5 miliona złotych.

Aż 169 z tych pożarów wybuchło z powodu nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych. Dowodem na to, że pożary wynikające z nieszczelności przewodów kominowych to strażacka codzienność w sezonie grzewczym, jest to, że w minioną sobotę, piątek i czwartek gaszono pożary sadzy w Mesznej, Czechowicach-Dziedzicach oraz Bielsku-Białej.