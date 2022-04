Niedziela handlowa 24 kwietnia 2022 roku - w galeriach tłoczno. Wszyscy wyruszyli na zakupy

Niedziela handlowa 24.04.2022

Niedziela 24 kwietnia 2022 roku to niedziela handlowa. Dla wielu osób to świetna okazja na zrobienie zakupów, ponieważ we wszystkich sklepach spotkamy dziś tłumy. W galeriach handlowych aż ciężko o miejsce parkingowe. Długie kolejki czekają nas także w sklepach meblowych, spożywczych i wielu innych. Można dziś swobodnie zrobić zakupy i to już po raz drugi w tym miesiącu. 10 kwietnia, przed świętami Wielkanocnymi również była niedziela niehandlowa. Kolejna niedziela handlowa dopiero za dwa miesiące!