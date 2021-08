Niedziela handlowa 29 sierpnia 2021. Sklepy otwarte. To ostatni moment, by kupić taniej wyprawkę przed rozpoczęciem roku szkolnego Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Niedziela handlowa. Czy w niedzielę 29 sierpnia zrobimy zakupy? To jedna z niewielu niedziel w roku, gdy możemy bez problemy pójść do sklepu. Zakupy zrobimy w sklepach spożywczych czy marketach, a także w galeriach handlowych czy wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych, meblowych i sportowych. To także świetna okazja by kupić wyprawkę szkolną last minute, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Kolejna niedziela handlowa będzie dopiero w połowie grudnia.