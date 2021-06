Niedziela handlowa i letnie wyprzedaże w Galerii Katowickiej przyciągają jak magnes. Promocje sięgają nawet 60 procent

Wyprzedaże i niedziela handlowa w Katowicach

W sobotę, 26 czerwca wprowadzone zostały kolejne poluzowania. Do sklepów może już wejść jedna osoba na 10 m kw.

Do tej pory limit wynosił 15 m kw. na osobę. Do limitów nie wliczają się jednak osoby zaszczepione. Wewnątrz wszystkich sklepów (w tym meblowych, budowlanych i galeriach handlowych) nadal obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Wszystko to przed kolejną w tym roku niedzielą handlową, która przypada 27 czerwca.