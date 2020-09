Niedziele handlowe SIERPIEŃ 2020. Czy 6 września jest niedziela handlowa? Sprawdź wykaz niedziel handlowych na ten rok

Od stycznia 2020 roku zakaz handlu objął wszystkie niedziele miesiąca, poza siedmioma wyjątkami w roku. To mimo wszystko powoduje pewną dezorientację klientów. Bowiem wyjątki zostały ustanowione chaotycznie w całego roku i daty trudno zapamiętać.

Przypomnijmy, że kiedy w 2017 roku wprowadzano zakaz handlu dotyczył tylko dwóch niedziel w miesiącu - pierwszej i ostatniej. Od 2019 roku przepisy o handlu w niedzielę ograniczyły handel do jednej niedzieli na miesiąc. Teraz koniec z zakupami w niedziele.

Od stycznia 2020 wszystkie niedziele miesiąca są niehandlowe poza wskazanymi w ustawie wyjątkami. Choć klienci zdążyli się już przyzwyczaić do nowych regulacji, to zmiana znowu może spowodować zamęt i pytania. Która niedziela jest niedzielą handlową?

Polska Rada Centrów Handlowych centralizuje głosy przedstawicieli branży na temat nowego prawa. W badaniach realizowanych na zlecenie PRCH, jako główne obawy związane z zakazem handlu, klienci centrów handlowych wskazywali chaos, korki i kolejki w soboty. Po pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy, te obawy nie do końca się potwierdziły. Choć w soboty można zaobserwować większy ruch w placówkach handlowych.

Jak do nowej sytuacji przystosowały się centra handlowe i czego mogą spodziewać się klienci w kolejnych miesiącach?

Dla klientów na początku niejasne także było, czy dostępne będą kina, restauracje i usługi zlokalizowane w centrach. Z badania wynika, że problematyczne w podobnym stopniu, co dezorientacja konsumentów, jest odebranie im możliwości wyboru formy spędzania wolnego czasu z rodziną w galeriach handlowych oraz utrudnienie robienia dużych, rodzinnych zakupów.

Ustawa została podpisana, a 16 marca wypadała druga niedziela obowiązywania zakazu handlu. Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH tłumaczy, jakie działania podejmują przedstawiciele branży.

- Zarządcy centrów handlowych przygotowują się do zakazu handlu, ale uzależniają swoje decyzje od warunków, w których działa konkretny obiekt. Zależy to m.in. od profilu centrum handlowego, liczby i rodzaju punktów handlowych i usługowych oraz lokalnych zwyczajów zakupowych. Otwarcia w niedziele bez handlu zapowiedziały duże centra w całej Polsce ze względu na mieszczące się w nich placówki, które zgodnie z ustawą mogą działać, np. kina, restauracje, lodziarnie, kwiaciarnie. W planach mają to także mniejsze obiekty posiadające tego typu lokale usługowe wyłączone spod zakazu.