Nielegalne automaty hazardowe w Rybniku. Za ich posiadanie grozi kara do 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia

Posiadanie nielegalnych automatów do gier hazardowych jest zagrożone karą nawet do 100 tysięcy złotych. arc.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą rybnickiej komendy prowadzili działania wymierzone w nielegalny hazard. Sprawdzili lokale, co do których mieli podejrzenia, że mogą w nich być organizowane nielegalne gry. Wewnątrz znaleźli działające bez zezwolenia automaty, które zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne w wysokości 100 tys. zł od jednego urządzenia.