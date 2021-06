Niemowlak z Okna Życia w Sosnowcu może niedługo trafić do rodziny zastępczej. Dziecko jest zdrowe. MOPS: Czekamy na decyzję sądu

Jak przyznaje dyrektor, zdarza się, że rodzice dziecka zmieniają zdanie i próbują później odszukać swoje pociechy. Jednak, gdy siostry karmelitanki przekażą dziecko do szpitala, to nie mają już później informacji o jego dalszych losach.

- Mieliśmy taką sytuację, że młoda para po kilku dniach od oddania dziecka, zgłosiła się do sióstr, by przekazały informacje o dziecku. My nie mamy takich informacji, nie jesteśmy do tego uprawnieni. Gdy ktoś oddaje dziecko do Okna Życia to zrzeka się do niego praw. Tu zapala się zawsze czerwona lampka. Na szczęście ktoś oddaje dziecko, a nie je zabija. Taki czyn sprawia, że gdyby ktoś chciał odzyskać dziecko, to musi być bardzo dobrze prześwietlony, czy jest w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo - dodaje ks. Tomasz Folga.