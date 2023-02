Niesamowita noc w Energy 2000 Katowice. Przystojni faceci, piękne dziewczyny i impreza do białego rana! Zobaczcie imprezę DJ-a HAZEL

DJ HAZEL w klubie Energy 2000 dał CZADU

Gdzie do klubu w Katowicach? Dużo osób wybiera weekend w Energy 2000 i nic dziwnego, bo w lokalu odbywają się naprawdę kultowe imprezy. Tym razem 4 lutego na energicznej scenie wystąpił DJ Hazel, który rozgrzał parkiet do czerwoności. To była świetna impreza. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.