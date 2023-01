Niesamowity widok na Tatry uchwycony w Rudzie Śląskiej. Zobaczcie te zdjęcia!

Tatry widziane z Rudy Śląskiej

Tatry widziane z Rudy Śląskiej? Jest to możliwe! Udowodnił to Witold Kowalczuk, fotograf pochodzący z Zabrza. W środę 4 stycznia udało mu się sfotografować niesamowitą panoramę Tatr. Od najwyższego pasma gór w Polsce w linii prostej dzieliło go około 155 kilometrów.

- Tematem dalekiej obserwacji w fotografii interesuję się już od dłuższego czasu - od dwóch, trzech lat jest to moje hobby. Wcześniej Tatry udało mi się sfotografować z Katowic i z Szybu Prezydent w Chorzowie. Mam kilka takich miejscówek, gdzie może być widać góry. Czekam tylko na dobrą pogodę - mówi Witold Kowalczuk, autor zdjęć.

Przedstawione zdjęcia zostały zrobione przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Można na nich zobaczyć m.in. widok na Łomnicę, Kieżmarski Szczyt i Rakuską Czubę na tle intensywnego pomarańczowego zachodu słońca. Co jest kluczem do sukcesu, aby wykonać takie kadry? Pan Witold przekonuje, że nie musi to być drogi sprzęt. Bardziej liczy się znajomość odpowiednich miejsc. Kluczowa jest też odpowiednia pogoda.