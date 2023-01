"Nieskończona granica". Reset uniwersum DC jest obiecujący. Album dobrze wprowadza nas w kolejny rozdział DC Bartłomiej Romanek

Reset. To słowo najlepiej obrazuje decyzję największych amerykańskich wydawnictw komiksowych. Co pewien czas (raz liczony w miesiącach, innym razem w latach) uniwersum DC i Marvela wstrząsa ważne wydarzenie, które sprawia, że świat odradza się i historię superbohaterów możemy opowiedzieć na nowo. "Nieskończona granica" to album, który jest swoistym resetem, zwiastującym nowy rozdział DC. I jest to reset obiecujący, pozwalający dać nadzieję, że kolejne albumy DC będą stały na wysokim poziomie.