Nietrzeźwy kierowca w Wodzisławiu Śląskim. Chciał pojechać do sklepu. Zatrzymała go żona.

Wodzisław Śląski. 21 grudnia do policji wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie za kierownicą. 61-latek miał wypić sporą ilość alkoholu, a następnie pojechać do sklepu na zakupy. Policjanci od razu udali się na wskazane miejsce.

- 21 grudnia 2021 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim został powiadomiony, że kierujący pojazdem osobowym marki Toyota pił alkohol, a następnie pojechał do pobliskiego sklepu na zakupy. Policjanci z wodzisławskiej drogówki ujawnili wskazany w zgłoszeniu pojazd na drodze w Gorzycach i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że kierujący miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto nie miał zapiętych pasów. 61-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego został zatrzymany, zatrzymano mu też prawo jazdy. Teraz odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a także za niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa. Grozi mu teraz wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - informuje KPP w Wodzisławiu Śląskim.