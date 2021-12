Nietypowe objawy COVID-19 wskazali lekarze i naukowcy. Sprawdź, kiedy przeprowadzić test na koronawirusa

Objawy koronawirusa

Czy to zwykłe przeziębienie czy już koronawirus? Takie pytania zadają sobie osoby, których nagle dopadają charakterystyczne objawy takie jak wysoka temperatura, uczucie wewnętrznego rozbicia, bóle mięśni, katar. Do tego w następnych godzinach lub dniach dochodzą utrata węchu, utrata smaku. To najwyższa pora, aby zdecydować się na przeprowadzenie testu na koronawirusa, który ostatecznie potwierdzi nasze objawy.