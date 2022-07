"Niewidzialni" Granta Morrisona to komiks, który był uznawany za przełomowy. Czy słusznie?

"Niewidzialni" to słynna seria Granta Morrisona, jednego z najbardziej znanych brytyjskich twórców, którzy pod koniec XX wieku zmienili oblicze komiksu amerykańskiego. "Niewidzialni", którzy zadebiutowali w 1994 roku, zaliczani są do jego najwybitniejszych dzieł.

Już sam scenariusz zwiastuje, że "Niewidzialni" to dzieło oryginalne. Młody bohater umieszczony w ośrodku resocjalizacyjnym szybko się orientuje, że dzieje się tam coś dziwnego, a nawet złowieszczego. Z pomocą przychodzi mu tajemniczy mężczyzna, który proponuje chłopakowi wstąpienie do grona Niewidzialnych. Kim są członkowie tej grupy i o co walczą? I czy prawdą jest to, co mówią niektórzy, że światem rządzą okrutne stwory z innego wymiaru? Odpowiedzi poznamy stopniowo, wraz z kolejnymi krwawymi i niewiarygodnymi przygodami grupy bohaterów.

Autorem scenariusza jest wspomniany już Szkot Grant Morrison, twórca takich dzieł jak „Siedmiu Żołnierzy”, „Doom Patrol”, „Animal Man” i „Multiwersum”, a także opowieści o Batmanie i Supermanie. Za rysunki odpowiada wielu grafików, w tym Steve Yeowell, wieloletni współpracownik brytyjskich magazynów komiksowych „2000 AD” i „Judge Dredd Megazine” (m.in. serie „Zenith”, „Red Razors”, „Judge Dredd”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „The Invisibles” #1-12 i „Absolute Vertigo” #1. Komiks dla dorosłych.