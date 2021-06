Niewidzialni zamachowcy z Bobrka. Hitler mógł na Śląsku stracić życie. Wiosną 1932 roku Hitler objeżdżał śląskie miasta przygraniczne grażyna kuźnik

Bobrek przedwojenny facebook

Gdyby Adolf Hitler nie spieszył się tak bardzo na lotnisko w Gliwicach po wizycie w Bytomiu, może by uniknął zamachu na swoje życie. Ale najkrótsza droga do Gliwic prowadziła właśnie przez Bobrek, a tam czekali już na niego napastnicy. Nie spodziewali się jednak, że będzie miał tak silną ochronę. Wiosną 1932 roku Hitler objeżdżał śląskie miasta graniczące z Polską w ramach kampanii wyborczej. Jego przeciwnicy rozrzucali w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu ulotki z ostrzeżeniem: „Adolf Hitler zostanie na Śląsku przyjęty kamieniami”, co poważnie brał pod uwagę. Bał się zamachów, mówił: „W każdej chwili mogę zginąć z ręki zbrodniarza albo idioty”. Mimo to przeżył 43 zamachy, a zginął z własnej ręki.