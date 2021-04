Niewykorzystane szczepionki na COVID-19 w Katowicach to rarytas. Ludzie stoją godzinami w kolejkach

Katowice. Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej wznawia działalność. Można tutaj przyjść i zabrać to, czego się potrzebuje

Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej w Katowicach wznawia działalność, którą zawiesił z powodu nasilenia pandemii COVID-19. Od wtorku, 4 maja, znów będzie mógł tutaj przyjść każdy, kto tylko potrzebuje pomocy. - Każdy kto ma coś, co jest w dobrym stanie i nadaje się do użytku, może to do nas przynieść, a inna osoba może to zabrać. Oczywiście zupełnie za darmo - podkreśla Kinga Wójtewicz, rzeczniczka Ekumenicznej Fundacji Bethlehem.